أسطورة ليفربول: ميسي وبنزيمة سيؤثران على مستقبل صلاح

يرى روبي فاولر أسطورة ليفربول الإنجليزي أن رحيل الثنائي ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي الأميركي وكريم بنزيمة من ريال مدريد إلى اتحاد جدة خلال الأسبوع الماضي، سيؤثر على مستقبل النجم المصري محمد صلاح كون الهداف بات عملة نادرة في كرة القدم الأوروبية.

وكتب فاولر في مقاله عبر صحيفة "ديلي ميرور": ليفاندوفسكي على الأرجح سيعتزل في برشلونة، هالاند ومبابي لن يكونا متاحين في هذا الصيف، ليبقى في السوق حالياً هاري كين ومحمد صلاح بالإضافة إلى نيمار.

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وأتبع: منذ أشهر وأنا أعتقد أن صلاح سيتم استهدافه في سوق الانتقالات الصيفية، واليوم لن يكون مفاجئاً بالنسبة لي أن يأتي باريس سان جيرمان أو ريال مدريد للحصول على خدماته في هذا الصيف.

وأتبع: اليوم كل الأندية تبحث عن لاعب هداف وتحديداً ريال مدريد وباريس سان جيرمان بعد رحيل ميسي وبنزيمة وكذلك ضبابية موقف نيمار، وبالأكيد أن النادي الفرنسي سيدفع بكل قوة للتعاقد مع نجم بديل لليونيل، وصلاح قد يكون الخيار الأول.

وسيغيب محمد صلاح عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي صيف 2017، بعدما احتل ليفربول المركز الخامس، وخرج اللاعب عبر "تويتر" ليبدي استياءه من غياب فريقه عن المسابقة الأوروبية الهامة.