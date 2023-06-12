ألمانيا تنجو من الهزيمة في مباراتها رقم 1000

تعادل المنتخب الألماني بصعوبة شديدة مع نظيره الأوكراني 3 -3 في المباراة رقم 1000 في تاريخه التي أقيمت في برلين وحضرها الرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

ونجح منتخب أوكرانيا في تحويل تأخره بالهدف الذي تقدم به نيكلاس فولكروغ لألمانيا في الدقيقة السادسة إلى تقدم مثير بثلاثية، لكن منتخب ألمانيا انتفض في الدقائق الأخيرة وخرج متعادلا.

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وأدرك فيكتور تسيغانكوف لاعب وسط جيرونا الإسباني، التعادل لأوكرانيا في الدقيقة 19 ، وبعدها بأربع دقائق سجل الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد الإسباني هدفا بطريق الخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني تقمص تسيغانكوف دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لأوكرانيا في الدقيقة 56 ، ثم رد كاي هافيرتز بهدف ثان لألمانيا قبل سبع دقائق من النهاية.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، حصل منتخب ألمانيا على ضربة جزاء، ترجمها جوشوا كيميتش إلى هدف التعادل القاتل.