أيندهوفن يتعاقد مع المدرب بيتر بوش

أعلن أيندهوفن المنتمي لدوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم تعاقده مع المدرب بيتر بوش بعقد لمدة ثلاث سنوات خلفا لرود فان نيستلروي يوم الاثنين.



وكان بوش يتولى تدريب أولمبيك ليون الفرنسي قبل إقالته في أكتوبر الماضي، كما سبق له تدريب أياكس أمستردام وبروسيا دورتموند وباير ليفركوزن.



وسيشغل لاعب هولندا السابق البالغ عمره 59 عاما المنصب خلفا للمدرب فان نيستلروي الذي رحل بشكل مفاجئ الشهر الماضي قبل منافسات الجولة الأخيرة بعدما ذكرت تقارير إعلامية أنه دخل في خلاف مع لاعبيه.



وقال أيندهوفن في بيان إن الإدارة عقدت مباحثات مهمة مع بوش حول رؤيته وأسلوب لعبه والتشكيلة الحالية.



ونقل موقع النادي عن بوش قوله: أعتقد أن أسلوب لعبي يمكن أن يقود إلى النجاح. سبق لأيندهوفن أن سيطر على الكرة الهولندية في الماضي. أريد استعادة هذه الأمجاد.

وتحت قيادة نيستلروي، احتل أيندهوفن المركز الثاني في الدوري خلف فينوورد، وسيتأهل للدور التمهيدي في دوري أبطال أوروبا، كما أحرز لقب كأس هولندا.

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