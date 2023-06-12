استبعاد دي ليخت من قائمة هولندا

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أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن المدافع ماتيس دي ليخت تعرض لإصابة في الساق خلال المران، وخرج يوم الاثنين من تشكيلة بلاده في نهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وأصيب المدافع البالغ عمره 23 عاما، والذي خاض 41 مباراة دولية، خلال المران يوم السبت، وانضم زميله في بايرن ميونخ دالي بليند بدلا منه في التشكيلة المكونة من 23 لاعبا.
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وتستضيف هولندا نهائيات دوري الأمم، وستلعب أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي في روتردام يوم الأربعاء.
وتلعب إيطاليا مع إسبانيا في المباراة الأخرى بقبل النهائي يوم الخميس، على أن تقام المباراة النهائية بين الفائزين يوم الأحد.
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