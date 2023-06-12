اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دي ليخت
ماتيس تعرض لإصابة في الساق

استبعاد دي ليخت من قائمة هولندا

أمستردام - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن المدافع ماتيس دي ليخت تعرض لإصابة في الساق خلال المران، وخرج يوم الاثنين من تشكيلة بلاده في نهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأصيب المدافع البالغ عمره 23 عاما، والذي خاض 41 مباراة دولية، خلال المران يوم السبت، وانضم زميله في بايرن ميونخ دالي بليند بدلا منه في التشكيلة المكونة من 23 لاعبا.

مادة اعلانية

وتستضيف هولندا نهائيات دوري الأمم، وستلعب أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي في روتردام يوم الأربعاء.

وتلعب إيطاليا مع إسبانيا في المباراة الأخرى بقبل النهائي يوم الخميس، على أن تقام المباراة النهائية بين الفائزين يوم الأحد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصاعد الخلافات بين إيران وأفغانستان حول تقاسم مياه نهر هلمند تصاعد الخلافات بين إيران وأفغانستان حول تقاسم مياه نهر هلمند
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط