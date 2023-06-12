إيقاف نجم أياكس برخهاوس بسبب الاعتداء على مشجع

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الاثنين، أن ستيفن برخهاوس سيغيب عن أول ثلاث مباريات لأياكس أمستردام في الموسم الجديد بعدما بدا أنه يضرب مشجعا عقب الخسارة 3-1 أمام تفينتي الشهر الماضي.

وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه برجهاوس وهو يهاجم مشجعا لفريق تفينتي على ما يبدو أمام حافلة أياكس قبل تدخل مسؤول لإبعاده، فيما تقدم لاعب منتخب هولندا بالاعتذار بسبب هذه الواقعة.

مادة اعلانية

وقال الاتحاد الهولندي: توصل ستيفن برخهاوس اليوم الاثنين لتسوية بخصوص مقترح من مسؤول الادعاء الخاص بكرة القدم للمحترفين بالغياب ثلاث مباريات، ومنها واحدة مع إيقاف التنفيذ، وسيغيب عن أول ثلاث مباريات في الدوري لموسم 2023-2024 نتيجة لذلك. هذا يتضمن أيضا حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة.

وانضم برخهاوس إلى أياكس قادما من فينوورد في بداية موسم 2021-2022 في صفقة أثارت الجدل في البلاد بسبب التنافس الشرس بين الغريمين.

واختير برخهاوس كأفضل لاعب في أياكس خلال موسم محبط للفريق حيث احتل المركز الثالث بالدوري المحلي وأخفق في حجز إحدى بطاقتي التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2009.