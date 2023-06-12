إيقاف نجم أياكس برخهاوس بسبب الاعتداء على مشجع

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الاثنين، أن ستيفن برخهاوس سيغيب عن أول ثلاث مباريات لأياكس أمستردام في الموسم الجديد بعدما بدا أنه يضرب مشجعا عقب الخسارة 3-1 أمام تفينتي الشهر الماضي.
وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه برجهاوس وهو يهاجم مشجعا لفريق تفينتي على ما يبدو أمام حافلة أياكس قبل تدخل مسؤول لإبعاده، فيما تقدم لاعب منتخب هولندا بالاعتذار بسبب هذه الواقعة.
وقال الاتحاد الهولندي: توصل ستيفن برخهاوس اليوم الاثنين لتسوية بخصوص مقترح من مسؤول الادعاء الخاص بكرة القدم للمحترفين بالغياب ثلاث مباريات، ومنها واحدة مع إيقاف التنفيذ، وسيغيب عن أول ثلاث مباريات في الدوري لموسم 2023-2024 نتيجة لذلك. هذا يتضمن أيضا حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة.
وانضم برخهاوس إلى أياكس قادما من فينوورد في بداية موسم 2021-2022 في صفقة أثارت الجدل في البلاد بسبب التنافس الشرس بين الغريمين.
واختير برخهاوس كأفضل لاعب في أياكس خلال موسم محبط للفريق حيث احتل المركز الثالث بالدوري المحلي وأخفق في حجز إحدى بطاقتي التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2009.
-
فان دير سار يستقيل من منصبه في أياكسقرر نجم حراسة المرمى السابق الهولندي إدوين فان دير سار، الرحيل عن منصب الرئيس التنفيذي لنادي أياكس أمستردام لكرة القدم.وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي ... رياضة عالمية
-
أياكس يفسخ عقد مدافعه المخضرم بليندأعلن نادي أياكس أمستردام يوم الثلاثاء فسخ عقد لاعبه داني بليند، إذ تم إنهاء العقد مع المدافع المخضرم قبل 6 أشهر من نهايته.وكان عقد بليند مع أياكس ... رياضة عالمية
-
ليفربول يكتسح أياكس ويصل ثمن النهائيبلغ ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 3-صفر ... رياضة عالمية