توني: الغياب عن كأس العالم عقوبة أكبر من الإيقاف الطويل

أكد المهاجم إيفان توني أن عدم تمثيل إنجلترا في كأس العالم لكرة القدم العام الماضي يمثل عقوبة أكبر من الإيقاف الطويل الذي ينفذه حاليا بسبب مخالفة لوائح الاتحاد الإنجليزي الخاصة بالمراهنات.



وعوقب مهاجم برنتفورد البالغ عمره 27 عاما، والذي أنهى الموسم في المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإيقاف ثمانية أشهر مع تغريمه 50 ألف جنيه إسترليني بعدما اعترف بارتكاب 232 مخالفة للوائح، ومنها المراهنة على مباريات شارك فيها.

وتعرض توني للاتهام من الاتحاد الإنجليزي في نوفمبر، وغاب عن تشكيلة إنجلترا في كأس العالم في قطر.

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وقال توني لقناة "كيك غيم" على "يوتيوب": حتى لو غبت ثمانية أشهر عن كرة القدم، فالعقوبة الأكبر هي الغياب عن كأس العالم لأنه حلم الجميع، وهذا أصعب من الغياب لمدة ثمانية أشهر عن اللعب.

وقالت لجنة مستقلة بالاتحاد الإنجليزي إن عقوبة توني تقلصت من 11 شهرا إلى ثمانية أشهر بسبب عمره الصغير وإدمانه للمقامرة.

ولا يستطيع توني، الذي خاض مباراة دولية واحدة مع إنجلترا، اللعب على مستوى الأندية أو المنتخبات حتى 16 يناير كانون الثاني 2024 لكنه يستطيع العودة إلى المران بدءا من 17 سبتمبر.



وأضاف توني: الدعم جيد لكن كيف حالي أنا. لا أريد أن يشعر أحد بالأسف من أجلي، لقد فعلت ما فعلته في الماضي والعقوبة تبقى هي العقوبة ويجب تقبل ذلك. كما قلت سابقا يجب أن أركز عندما أعود إلى المران. أريد أن أصبح شخصا مختلفا عندما أعود.