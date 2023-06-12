كومان: أريد أن أكون أسطورة في بايرن ميونخ

يتطلع الجناح الفرنسي الدولي كينغسلي كومان لأن يصبح أسطورة في صفوف بايرن ميونخ الألماني من خلال التتويج بالمزيد من الألقاب في ملعب أليانز أرينا.
وتوج كومان (26 عاماً) بلقب الدوري المحلي في كل موسم من المواسم التي خاضها خلال مسيرته الاحترافية، سواء مع باريس سان جيرمان الفرنسي في 2014، ثم يوفنتوس في 2015، ثم فاز بالدوري الألماني في كل موسم منذ وصوله لبايرن ميونخ في 2015، كما سجل هدف الفوز في شباك سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، ليساهم في تتويج فريقه بالثلاثية آنذاك.
وقال كومان في مقابلة مع مجلة بايرن ميونخ اليوم الاثنين إن مهمته لم تنته بعد، وأضاف: عندما جئت أردت أن أتمكن من القول أنني كنت بطلا في كل عام، هذا حافز كبير بالنسبة لي.
وفي الوقت الذي يلوح فيه زملاؤه، بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز وألفونسو ديفيز بالرحيل إلى نادي أخر، يفضل كومان الاستقرار في فريق واحد، وعن ذلك يقول الجناح الفرنسي: يمكنني أن أتفهم اللاعبين الذين يرغبون في الرحيل عن نادِ لأنهم لا يشعرون بالسعادة هناك، أو أنهم يريدون خوض تجربة جديدة، لكن كثيرين نسوا أن فريقك هو من ساهم في صعود نجمك، وشيء مثل هذا ينبغي تطويره.
وأوضح: بالنسبة لي، من المهم بناء علاقات قوية مع زملائي، الجهاز الفني والنادي بأكمله، بايرن ميونخ مثل عائلة بالنسبة لي، أعرف تقريبا كل شخص وكل وجه، وأرى ذلك أكثر جمالا من تطوير روابط جديدة باستمرار.
ويمتد عقد كومان مع بايرن حتى 2027، وإذا استمر حتى نهاية عقده سيصبح اللاعب الأجنبي الأطول بقاء في النادي البافاري.
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