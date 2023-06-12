نيمار: ميسي سيزيد شعبية الدوري الأميركي

أكد البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان أنه كان يعلم بالفعل أن ليونيل ميسي سينضم إلى إنتر ميامي في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم وتوقع تغييرات جذرية في المسابقة بسبب المتابعة الكبيرة التي سيحظى بها اللاعب الأرجنتيني.



وأعلن ميسي (35 عاما) يوم الأربعاء الماضي أنه سينتقل إلى إنتر ميامي بعد انتهاء عقده مع بطل فرنسا بنهاية الشهر الجاري.



وقال نيمار في مقابلة مع شبكة (إي.إس.بي.إن) يوم الأحد: كنت أعلم بالفعل. ميسي واحد من أقرب أصدقائي. منحني الله نعمة كبيرة بالتعرف عليه واللعب معه وأن تربطنا صداقة جميلة. أبلغته بأنه سيكون سعيدا جدا في المدينة الأميركية وبأجواء

المعيشة في ميامي.



وأضاف: أثق أن ميسي سيحدث تغييرا كبيرا في الدوري الأميركي. ستحظى المسابقة بشعبية أكبر ولذلك يجب على الجميع الاستفادة والاستمتاع بمشاهدته وهو يلعب لأنه للأسف لا شيء يدوم إلى الأبد.





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