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أنشيلوتي مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل

البرازيل لا تمانع انتظار أنشيلوتي حتى صيف 2024

مدريد - رويترز
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كشف إدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن يلتقي مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أو ممثليه من أجل مناقشة إمكانية تعيينه مدربا لمنتخب بلاده، دون استبعاد انتظار المدرب الإيطالي حتى صيف العام المقبل عندما ينتهي عقده مع النادي الإسباني.

وقال في مؤتمر صحافي في مدريد لإطلاق حملة مشتركة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لمكافحة العنصرية: في هذه الحالة "الانتظار حتى 2024" لن أتخذ قرارا فرديا وسيتعين علي الاستماع لمشورة أعضاء الاتحاد واللاعبين، يجب أن ينسجم القرار مع فكر اللاعبين ورغبتهم وسنناقش هذا مستقبلا، نحن لدينا هدف واضح وهو التعاقد مع أنشيلوتي ونحن نطارد هذا الهدف.

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وأتبع: سأبقى في إسبانيا حتى 18 يونيو وسنعقد اجتماعين. لا أستطيع القول إن أنشيلوتي سيكون حاضرا لكننا نأمل العودة للبرازيل ومعنا رسالة أكثر وضوحا بشأن موقفه.

ولم ترتبط البرازيل، التي فازت بكأس العالم خمس مرات، بأي مدرب بعد استقالة تيتي عقب الخروج من دور الثمانية لكأس العالم 2022 في ديسمبر الماضي.

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