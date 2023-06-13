انتقال بنزيمة إلى الاتحاد يصيب ريال مدريد بالتوتر والقلق

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن غرفة ملابس ريال مدريد تشعر بالقلق عقب خروج القائد كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة، وتعتبر أن وصول لاعب كبير إلى الفريق في الصيف الحالي هو الحل الأمثل لتعويض أهداف النجم الفرنسي.

وانتقل بنزيمة إلى اتحاد جدة الأسبوع الماضي بعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد، إذ قاده الموسم الماضي إلى تحقيق بطولة كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية وكأس الملك، من خلال تسجيله 31 هدفاً في جميع المسابقات.

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وقالت الصحيفة: لاعبو ريال مدريد يضغطون للتعاقد مع لاعب كبير يعوض رحيل بنزيمة وتلافي وجود أي مشاكل في الموسم المقبل، بينما تستبعد إدارة فلورنتينو بيريز التعاقد مع الاسم الأقوى المطروح حالياً وهو الإنجليزي هاري كين الذي سيبلغ 30 عاماً الشهر المقبل.

واستشهدت الصحيفة بحديث ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد الجديد بعد رحيل بنزيمة، والذي أجرى مقابلة مع برنامج "إل شيرينغيتو" الشهير يوم الاثنين والتي جاء فيها: لاعب مهم مثل كريم رحل واليوم نحن بحاجة إلى أهداف، أظن أن التعاقد مع كين هذا الصيف وفي العام المقبل مع مبابي سيكون أمراً مناسباً.

وعن ذلك قالت "آس": ناتشو أظهر قلقه علانية، لأنه القائد الحالي، والذي شاهد ماذا حدث في ريال مدريد بعد رحيل رونالدو عام 2018 وعدم تعويضه، إذ دربه 3 مدربين ذلك الموسم (لوبيتيغي، سولاري وزيدان) وخسر الدوري بفارق كبير عن برشلونة البطل، وخرج من دوري أبطال أوروبا في ثمن النهائي بخسارة قاسية أمام أياكس أمستردام 4-1.



