رئيس البرازيل بغضب: عاجزون عن تشكيل منتخب قوي

انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الثلاثاء، جودة كرة القدم في البلد المتوج بطلا للعالم خمس مرات، وغياب مدرب على رأس منتخب السيليساو.

وقال لولا خلال بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي: كرة القدم البرازيلية لا تسير على ما يرام. لم نعد نملك أفضل كرة قدم في العالم، من المحزن أن منتخبنا الوطني الذي يعتبر من أفضل المنتخبات في العالم، لم يجد بعد مدربًا.

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ولم يعيّن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بعد خليفة تيتي الذي ترك منصبه في ديسمبر الماضي بعد خروج البرازيل من ربع نهائي مونديال قطر أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

ويُعتبر كارلو أنشيلوتي الخيار الأول للاتحاد البرازيلي، لكن الايطالي المخضرم قال في عدة مناسبات إنه يريد احترام العقد الذي يربطه بريال مدريد الاسباني حتى يونيو 2024، علمًا أن تصفيات مونديال 2026 تنطلق في سبتمبر المقبل.

وتابع لولا (77 عامًا): الشيء الأكثر خطورة هو أننا غير قادرين على تشكيل منتخب قوي لأننا لم نعد نمتلك لاعبين من نفس جودة لاعبي مونديال 1970 الذي يُعتبر أفضل منتخب وطني على الإطلاق.

وفي تلك الحقبة، فازت البرازيل بلقبها العالمي الثالث في المكسيك، وكان بيليه في أوج مجده الى أجانب نجوم وأساطير أمثال جيرسون وجيرزينيو وريفيلينو.

وأضاف الرئيس: كانوا رجالًا ناضجين وذوي خبرة. لم يكن لدينا أطفال فحسب، بل كان لدينا رجال في المنتخب، مثل بيليه الذي كان يبلغ 30 عامًا.

ومنذ فوزها باللقب الخامس القياسي عام 2002 في مونديال كوريا الجنوبية واليابان، خرجت البرازيل أربع مرات في ربع النهائي ومرة واحدة في نصف النهائي على أرضها عام 2014 في المباراة الكارثية التي خسرتها 7-1 ضد ألمانيا.

وختم: لقد أصبحنا دولة تصدر لاعبين نبيعهم في سن الـ17 ونشتريهم مرة أخرى في سن الـ34. هذا هو منطق كرة القدم البرازيلية.