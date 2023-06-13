سيتي يحتفل بـ"الثلاثية".. وغوارديولا "يدخن" السيجار

احتفل نادي مانشستر سيتي بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا عبر حافلة مكشوفة طافت شوارع المدينة في حضور عشرات الآلاف من المشجعين يوم الاثنين.

وتأجلت بداية الجولة المسائية لحافلة الفريق، نظرا للطقس المتقلب والعواصف الرعدية، لكن حافلتين من اللون الأزرق، شقتا في النهاية طريقهما عبر شوارع المدينة.

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وارتدى لاعبو مانشستر سيتي والمدرب الإسباني بيب غوارديولا قمصانًا تحمل عبارة "الفائزون بالثلاثية" في إشارة إلى تتويج الفريق بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا الذي كان يدخن السيجار بعد وصول الفريق إلى وسط مدينة مانشستر، في الوقت الذي وضع في إيرلنغ هالاند ورفاقه الميداليات الذهبية على أعناقهم.

وسجل الإسباني رودري هدف الفوز لسيتي في شباك إنتر ميلان الإيطالي خلال المباراة النهائية لدوري الأبطال مساء السبت في إسطنبول.

وعادل سيتي إنجاز جاره مانشستر يونايتد في 1999 وحصد ثلاثية تاريخية متمثلة في ألقاب الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وبات عاشر فريق أوروبي وثاني فريق إنجليزي يحقق الثلاثية خلال موسم واحد.



