غوارديولا يدرس الرحيل عن مانشستر سيتي

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا يدرس الرحيل عن منصب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم في عام 2025 مع نهاية عقده الحالي.
وذكرت شبكة "إي.إس.بي.إن" أن مصادر كشفت لها أن غوارديولا لم يتخذ قرارا نهائيا لكنه يميل إلى الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية عقده، وسيكون بذلك قد قضى تسعة أعوام مع الفريق.
وكان اسم غوارديولا قد ارتبط في وقت سابق بإمكانية تدريب كل من المنتخبين البرازيلي والأميركي.
وكان مانشستر سيتي قد أكمل أول ثلاثية في تاريخ النادي يوم السبت الماضي بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، وذلك على حساب إنتر ميلان الإيطالي.
وجاء ذلك بعد أيام من تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وتحت قيادة غوارديولا، أحرز السيتي خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي وأربعة ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقبين في كأـس الاتحاد الإنجليزي إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا.
وأصبح غوارديولا أول مدرب يفوز بالثلاثية مرتين مع فريقين مختلفين، حيث سبق وحققها مع برشلونة الإسباني في عام 2009 كما قاد الفريق الكتالوني لدوري الأبطال في عام 2011 .
وكان غوارديولا قد تولى تدريب برشلونة لأربعة أعوام وبايرن ميونخ الألماني لثلاثة أعوام.
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