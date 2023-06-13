كيميتش يرفض برشلونة.. ويؤكد: لدي خطط كبيرة

رد جوشوا كيميتش لاعب خط وسط فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بهدوء على ما يتردد حول اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد معه ولم يبد اهتماما كبيرا بالأمر.

وربطت تقارير إخبارية خلال الفتنرة الماضية بين كيميتش "28 عاما" ونادي برشلونة ليحل مكان سيرخيو بوسكيتس الراحل عن الفريق الكتالوني.

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ونقلت التقارير عن تشافي المدير الفني لبرشلونة، قوله إن كيميتش لاعب من الطراز الأول ويفهم اللعبة.

كذلك نشرت تقارير تصريحا لتشافي قال فيه :كيميتش مرتبط بعقد. وفي حال فتح الباب، ستجرى محادثات مع بايرن ميونخ.

ويستمر عقد كيميتش مع بايرن ميونخ حتى عام 2025 وقد صرح عقب المباراة الودية التي انتهت بتعادل المنتخب الألماني مع نظيره الأوكراني 3 - 3 مساء الاثنين، بأنه على دراية بالشائعات لكنه لا يتعامل معها.

وأضاف كيميتش: يتبقى عامان آخران في عقدي مع بايرن، ولدينا خطط كبيرة بالفريق.