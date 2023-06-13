مبابي: لم أناقش تمديد العقد.. و"التسريب" يضرني

أكد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في بيان لوكالة فرانس برس، أنه لم يناقش أبداً تمديداً لعقده مع النادي الفرنسي إلى ما بعد العام 2024، وذلك غداة إبلاغه مسؤوليه نيّته عدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي.

ووفق البيان المُرسل من الدولي الفرنسي، فقد أبلغ إدارة النادي المكلّفة تمديد العقد الذي وُقّع قبل عام، اعتباراً من 15 يوليو 2022 بقراره عدم التمديد لما بعد 2024، وأن هدف الرسالة الأخيرة لم يكن إلا لتأكيد ما سبق توضيحه شفهياً.

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وأضاف البيان: كيليان مبابي والمقربون منه يقولون إنهم لم يناقشوا أبداً هذه النقطة مجدداً مع النادي خلال العام، باستثناء قبل 15 يوماً للإعلان عن إرسال الخطاب. في المقابل، لم يناقَش أي تمديد جديد محتمل.

وأوضح مبابي ومحيطه أنه بعدما أكد بالفعل في الأسابيع الأخيرة أنه سيكون باريسياً الموسم المقبل، لم يطلب كيليان مبابي الرحيل هذا الصيف، لكنه أكد للنادي فقط عدم تفعيل عامه الإضافي.

وختم البيان أن اللاعب وحاشيته يأسفون لأن استلام هذا الخطاب قد تسرّب لوسائل الإعلام ولأن هذه التبادلات أُعلن عنها لغرض وحيد، هو الإضرار بصورتهم وإدارة المناقشات بسلاسة مع النادي.