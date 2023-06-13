مبابي يصدم باريس سان جيرمان بقرار جديد

كشفت تقارير صحافية، يوم الثلاثاء، أن كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024.

وقالت "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: قرار النجم الفرنسي جعل نادي باريس سان جيرمان يفكر في بيعه خلال الانتقالات الصيفية 2023، حتى لا يخسره الفريق بشكل مجاني العام القادم.

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وأوضحت "ليكيب" أن باريس سان جيرمان أراد موقفا واضحا من مهاجمه مبابي، إما أن يمدد عقده هذا الصيف، أو سيتم بيعه قبل إغلاق الانتقالات، إذ لن يخسره النادي بشكل مجاني.

وتم تجديد عقد مبابي في مايو من العام الماضي، وظهر بقميص عليه رقم 2025، لكن التقارير كشفت لاحقا أن عقده يمتد إلى عامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولفتت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيكون خيار المهاجم البالغ من العمر "24 عاما" هذا الصيف، في حال قرر باريس سان جيرمان بيعه، وذلك لتعويض رحيل كريم بنزيمة إلى نادي الاتحاد السعودي.