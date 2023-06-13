مجدداً.. مبابي يغلق الباب أمام ريال مدريد بتعليق جديد

أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي استمراره مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، وكذب الأخبار التي تحدثت عن اقترابه من الانضمام إلى ريال مدريد الصيف الحالي، ليغلق الباب مجددا في وجه نادي العاصمة الإسبانية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم الاثنين، أن مبابي أبلغ باريس سان جيرمان أنه سيرحل عن بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد نهاية عقده العام المقبل، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المهاجم الفرنسي قرر عدم تفعيل بند تمديد عقده لموسم واحد وأبلغ ناديه عبر خطاب، وربما سيغادر هذا الصيف حيث سيحاول باريس سان جيرمان منعه من الرحيل بشكل مجاني.

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كما أوضحت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن اللاعب البالغ من العمر "24 عاما" يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد الصيف الحالي، قبل أن ينفي مبابي الخبر بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: أكاذيب، لقد قلت بالفعل إنني سأواصل الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان، حيث أشعر بسعادة كبيرة.

ويحق للاعب البالغ عمره "24 عاما" الاتفاق مع أي فريق في يناير، إذا قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان.

كما أعلن اللاعب عن أنه أخطر نادي باريس سان جيرمان بأنه لن يمدد عقده مع الفريق إلى 2025.