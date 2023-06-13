ميسي في رسالة للاعبي كرة القدم: الحياة فرص.. لا تضيعوها

وجه ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين والمنتقل مؤخراً إلى إنتر ميامي الأميركي رسالة إلى لاعبي كرة القدم الشبان ينصحهم فيها باغتنام مسيرتهم بأفضل وجه ممكن لأن الزمن يمضي بسرعة وقد لا تتكرر الفرص مجدداً.
وأعلن ميسي الأسبوع الماضي، انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال ميسي في حوار مع "تيتان" الصينية حيث يتواجد مع منتخب بلاده الآن، يوم الثلاثاء: نصيحتي للاعبي كرة القدم الشبان أن مسيرة اللاعب تمضي بسرعة، لست معلماً، لكن أود أن أنصحكم، عندما تنتهي مسيرتكم في ملاعب كرة القدم، لن تحصلوا على مسيرة أخرى، لذا عليكم اغتنامها.
وأتبع الفائز بكأس العالم الأخيرة: "أعتقد أن المونديال الذي فزت به سيكون الأخير في مسيرتي، هذا قرار نهائي، قد أتواجد في أميركا والمكسيك وكندا (مكان إقامة المونديال المقبل) للمشاهدة فقط".
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