"نحل" يقتحم مباراة في الدوري الألماني ويلدغ اللاعبين

تسبب سرب من النحل في إلغاء مباراة كرة القدم بين تهالهايم وغرونستاتل بدوري الدرجات الدنيا في شرق ألمانيا، بعدما لدغ عددا من اللاعبين.

وتوقفت المباراة التي جمعت الفريقين في ولاية ساكسونيا، بعد ثماني دقائق من بدايتها بسبب النحل.

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وقال توماس دريشيل مسؤول فريق تهالهايم لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": أحد لاعبينا سدد الكرة فوق العارضة ويبدو أنه كان هناك سرب من النحل خلف المرمى.

وربما ساهم اللون البراق للقميص الذي يرتديه حارس مرمى غرونستاتل فيما حدث، حيث تعرض إلى اللدغ عدة مرات.

وأضاف دريشيل: ركض الحارس باتجاه وسط الملعب لكن النحل لحق به ثم انتشر، لذا لم نتمكن من استكمال المباراة.