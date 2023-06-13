"نحل" يقتحم مباراة في الدوري الألماني ويلدغ اللاعبين

وضع القراءة
100% حجم الخط
تسبب سرب من النحل في إلغاء مباراة كرة القدم بين تهالهايم وغرونستاتل بدوري الدرجات الدنيا في شرق ألمانيا، بعدما لدغ عددا من اللاعبين.
وتوقفت المباراة التي جمعت الفريقين في ولاية ساكسونيا، بعد ثماني دقائق من بدايتها بسبب النحل.
مادة اعلانية
وقال توماس دريشيل مسؤول فريق تهالهايم لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": أحد لاعبينا سدد الكرة فوق العارضة ويبدو أنه كان هناك سرب من النحل خلف المرمى.
وربما ساهم اللون البراق للقميص الذي يرتديه حارس مرمى غرونستاتل فيما حدث، حيث تعرض إلى اللدغ عدة مرات.
وأضاف دريشيل: ركض الحارس باتجاه وسط الملعب لكن النحل لحق به ثم انتشر، لذا لم نتمكن من استكمال المباراة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بيلينغهام يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألمانيأعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الاثنين تتويج جود بيلينغهام لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال ... رياضة عالمية
-
هالر يقود دورتموند إلى صدارة الدوري الألمانياغتنم بوروسيا دورتموند الفرصة التي منحها لها غريمه التقليدي بايرن ميونخ لاعتلاء قمة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، وأصبح على مشارف التتويج ... رياضة عالمية
-
كلوب: دورتموند سيفوز بالدوري الألمانيكشف يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أنه يثق في قدرة فريقه السابق بوروسيا دورتموند بالفوز بالدوري الألماني، وسط منافسة مثيرة ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية