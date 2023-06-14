اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سامورا إنفانتينو
فاطمة سامورا إلى جانب إنفانتينو في مناسبة سابقة

الأمينة العامة لـ"فيفا" تستقيل من منصبها

زيورخ - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء أن فاطمة سامورا الأمينة العامة للاتحاد ستترك منصبها في نهاية العام الجاري بعد سبع سنوات لعبت خلالها دورا محوريا في استعادة مصداقية الاتحاد.

وقالت سامورا المولودة في السنغال في بيان على موقع الفيفا على الإنترنت: كان أفضل قرار في حياتي الانضمام إلى "فيفا". فخورة للغاية بقيادة هذا الفريق المتنوع.

وتابعت: أول كلمة شكر أتوجه بها إلى جياني إنفانتينو على منحي هذه الوظيفة التي أحلم بها. لقد أظهر الثقة والتفهم ومستوى لا يصدق من الدعم. من دواعي سروري العمل جنبا إلى جنب مع شخص غير الفيفا.

وختمت فاطمة: اليوم "فيفا" مؤسسة تدار بشكل أفضل وأكثر انفتاحا وموثوقية وشفافية. سأترك الفيفا وأنا أشعر بالفخر والإنجاز.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترمب يبرئ نفسه أمام أنصاره: أنا ضحية اضطهاد سياسي ونظام فاسد ترمب يبرئ نفسه أمام أنصاره: أنا ضحية اضطهاد سياسي ونظام فاسد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط