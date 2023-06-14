الأمينة العامة لـ"فيفا" تستقيل من منصبها

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء أن فاطمة سامورا الأمينة العامة للاتحاد ستترك منصبها في نهاية العام الجاري بعد سبع سنوات لعبت خلالها دورا محوريا في استعادة مصداقية الاتحاد.



وقالت سامورا المولودة في السنغال في بيان على موقع الفيفا على الإنترنت: كان أفضل قرار في حياتي الانضمام إلى "فيفا". فخورة للغاية بقيادة هذا الفريق المتنوع.



وتابعت: أول كلمة شكر أتوجه بها إلى جياني إنفانتينو على منحي هذه الوظيفة التي أحلم بها. لقد أظهر الثقة والتفهم ومستوى لا يصدق من الدعم. من دواعي سروري العمل جنبا إلى جنب مع شخص غير الفيفا.



وختمت فاطمة: اليوم "فيفا" مؤسسة تدار بشكل أفضل وأكثر انفتاحا وموثوقية وشفافية. سأترك الفيفا وأنا أشعر بالفخر والإنجاز.

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