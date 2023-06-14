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ماكرون مبابي
ماكرون يحتضن مبابي بعد نهائي كأس العالم 2022

الرئيس الفرنسي ماكرون يعلن تدخله في قضية مبابي مجدداً

العربية.نت
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تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً في قضية كيليان مبابي وناديه باريس سان جيرمان، إذ قال يوم الأربعاء إنه سيقنع اللاعب الدولي للبقاء مع الفريق.

وأبلغ مبابي باريس سان جيرمان يوم الاثنين أنه لن يقوم بتفعيل تمديد العقد المبرم بين الطرفين لما بعد يونيو 2024، ما أثار ترقب عدد من الأندية الأوروبية وفي مقدمتها ريال مدريد للتعاقد مع الهداف التاريخي للنادي الباريسي.

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وقال ماكرون في تصريحات نقلتها إذاعة "مونت كارلو": لا أعلم ماذا يحدث مع مبابي حالياً، لكن سأقنعه للبقاء مع النادي.

وبحسب تقارير إعلامية فرنسية فإن العلاقة بين مبابي وباريس انهارت تماماً، إذ طلبت إدارة الأخير من اللاعب الشاب إما تجديد تعاقده أو الانتقال في هذا الصيف، بينما قالت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد يجهز مبلغاً ضخماً للتعاقد مع اللاعب الفائز بكأس العالم 2018.

وكشف مبابي في نوفمبر من العام الماضي أن الرئيس ماكرون اتصل عليه العام الماضي أكثر من مرة لإقناعه بالبقاء، وقال: ماكرون اتصل بي أكثر من مرة وقال أعلم أنك تود الرحيل، لكن أريدك أن تعرف بأنك مهم لفرنسا ولا أريدك أن تغادر، لديك الفرصة لصناعة التاريخ هنا، والكل يحبك.

وجدد مبابي عقده مع باريس بشكل مفاجئ في مايو من العام الماضي بعدما ربطته الكثير من التقارير بالانتقال إلى ريال مدريد.

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