تصريح مثير".. كروس يواصل سخريته من هازارد "

واصل الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، سخريته من زميله السابق في الفريق إيدن هازارد، وذلك بعدما رفض الأقاويل التي ربطت إمكانية فشل صفقة جود بيلنغهام بسبب ما حدث مع هازارد.

وفسخ ريال مدريد عقد البلجيكي هازارد في مطلع يونيو الجاري، بعدما مر اللاعب بأربعة مواسم كارثية منذ انضمامه إلى الفريق قادما من تشيلسي.

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ويعد هازارد أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد، عندما انتقل قادما من تشيلسي مقابل 115 مليون يورو في 2019.

وأعلن نادي العاصمة الإسبانية، يوم الأربعاء، تعاقده مع الشاب الإنجليزي جود بلينغهام قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ 103 مليون يورو، ليعد ثاني أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد.

وعن إمكانية فشل صفقة بيلنغهام كما حدث مع هازارد، قال توني كروس في تصريحات عبر بودكاست "مدريد إكسترا": ضم بيلنغهام مقابل أكثر من 100 مليون يورو؟ كان لدينا لاعب آخر أتى بمبلغ مشابه وترك مسيرته تموت ببطء ورحل، البعض سيقول لذلك السبب إنها صفقة فاشلة، ولكن علينا أن نتفاءل.

وأضاف: بيلنغاهم لاعب كبير، أرادته العديد من الفرق بسبب جودته وعمره، بشكل عام لدي ثقة كبيرة في من يتخذون القرارات في النادي، لم أتابعه بشكل مكثف، لكنني رأيت دورتموند في دوري الأبطال، في معظم الأوقات كان يلعب بشكل جيد للغاية، وإذا فعل ذلك هنا أيضا، فسيكون توقيعا رائعا.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يسخر فيها كروس مع زميله البلجيكي، حيث سبق ورفض أن يتعاطف مع هازارد بسبب قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها، وأكد بأنه لا يشعر بالشفقة على هازارد، في تصريحات لإذاعة "إيلفن سبورت" البلجيكي، حيث قال: التعاطف ليس مكانه كرة القدم. لا أعتقد أن حياة إيدن سيئة.

وأضاف: يمكنك أن تتعاطف مع الأشخاص الذين يمرون بوقت سيئ بشكل واضح. الأمر لا يتعلق بالمال، أنا فقط لا أشعر بالأسف تجاه أي شخص في كرة القدم.

وتابع: بالطبع، الوضع كان صعبا لوقت طويل، ولكن في النهاية، كل شخص مسؤول عن وضعه إلى حد ما.

وأكد: لهذا السبب أعتقد أن الشفقة في غير محلها. أعلم إدين جيدا، نتحدث كثيرا، ولكني أتعاطف مع الأشخاص الذين يتواجدون في مواقف سيئة للغاية وإيدن ليس واحدا منهم.