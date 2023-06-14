شبح صلاح يخيف 19 نادياً قبل إعلان جدول الدوري الإنجليزي

يكشف يوم الخميس في التاسعة بتوقيت غرينيتش عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي للموسم المقبل 2023-2024، وتأمل الأندية في الابتعاد عن مواجهة ليفربول ونجمه محمد صلاح الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في الجولة الافتتاحية من المسابقة.

وهز النجم المصري الشباك في جميع المباريات الافتتاحية التي خاضها مع ليفربول منذ انتقاله إلى صفوف الأخير صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي، وهو أعلى رقم في تاريخ البطولة.

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وكان واتفورد أول ضحايا صلاح في اليوم الافتتاحي من موسم 2017-2018، وفي الموسم اللاحق سجل محمد في مرمى وست هام، وجاء نورويتش كثالث الضحايا في أغسطس 2019.

واستقبلت شباك ليدز هدف محمد صلاح الرابع وذلك في الأسبوع الأول من موسم 2020-2021، ومجدداً أحرز المصري هدفاً في مرمى نورويتش في أول أسابيع موسم 2021-2022، وفي الموسم الماضي أحرز هدفاً في شباك فولهام.

ويتطلع صلاح إلى تحطيم رقم قياسي آخر، إذ يملك 8 أهداف في مباريات الجولة الأولى بالتساوي مع آلان شيرر وفرانك لامبارد ووين روني، وفي حال تسجيله هدفاً سيكون اللاعب الأكثر إحرازاً للأهداف في تاريخ الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.