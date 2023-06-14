راشفورد: ولائي لإنجلترا.. والانتقادات لا تهمني

أكد ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد أنه ملتزم تماما تجاه المنتخب الإنجليزي ولا يهتم بالانتقادات أو التشكيك في ولائه للمنتخب.

وأثار راشفورد الجدل بشكل كبير عندما قرر التوجه إلى نيويورك في الوقت الذي حقق فيه المنتخب الإنجليزي الفوز على نظيره الإيطالي 2 -1 ضمن المجموعة الثالثة بالتصفيات.



ودافع غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي عن قرار المهاجم راشفورد، الذي خاض 51 مباراة دولية، بالتوجه إلى الولايات المتحدة في ذلك الوقت، وقال راشفورد نفسه إنه لم يتأثر بأصوات المنتقدين، وأضاف: لم أر تلك الانتقادات حتى عدت إلى منزلي، كنت إلى وقت لالتقاط الأنفاس والتعافي، لذلك قمت بجولة قصيرة، لمدة أربعة أيام، وبعدها عدت لإعادة التأهيل ومحاولة الاستعداد بأسرع شكل ممكن.

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ولدى سؤاله حول ما إذا كان يشعر بالألم إزاء تشكيك البعض في ولائه والتزامه إزاء المنتخب : لا، أعرف أنني ملتزم بنسبة 100 % تجاهه ، يقول الناس ما يقولونه، هذا لا يزعجني حقا.