ريال مدريد يضم بيلنغهام بعقد طويل الأمد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء ضم لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلنغهام من بوروسيا دورتموند الألماني بعقد لمدة ستة مواسم.

وذكر نادي ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت : اتفق ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على انتقال اللاعب جود بيلنغهام، الذي سيرتبط بنادينا للمواسم الستة المقبلة.

مادة اعلانية

وأضاف :سيقام يوم الخميس 15 يونيو. في سيوداد ريال مدريد، حفل تقديم جود بيلينغهام كلاعب جديد في ريال مدريد. بعد ذلك، سيظهر جود بيلنغهام في مؤتمر صحفي.

وكان دورتموند قد أعلن في وقت سابق أن بيلنغهام سينضم إلى ريال مدريد بمقابل مادي أولي يبلغ 103 ملايين يورو وقد يصل إلى 133.9 مليون يورو عبر متغيرات تتوقف على نجاح الفريق .

وأثنى ريال مدريد على بيلنغهام، حيث ذكر عبر موقعه:ي ضم نادينا أحد أكبر المواهب في كرة القدم العالمية، يأتي لاعب وسط قادما من بوروسيا دورتموند بعد اختياره أفضل لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم موسم 2022-2023. بالإضافة إلى ذلك، فهو لاعب أساسي في المنتخب الإنجليزي في عمر الـ 19 عاما فقط.

وأضاف: ينضم بيلنغهام إلى فريق كارلو أنشيلوتي (المدير الفني لريال) بعد ثلاثة مواسم في ألمانيا. في موسمه الأخير، حقق أفضل سجل تهديفي له مع بوروسيا دورتموند (14 هدفا في جميع المسابقات).

وواصل ريال استعراض مسيرة بيلنغهام، حيث أضاف: في سبتمبر 2020، سجل في ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الألماني وأصبح أصغر هداف في تاريخ النادي (17 عاما و 77 يوما). في ذلك الموسم، لعب أساسيا في نهائي مسابقة كأس ألمانيا التي فاز بها بوروسيا دورتموند.

وبعد ظهوره الرسمي الأول مع المنتخب الإنجليزي في نوفمبر 2020، استدعي بيلنغهام للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، حينما فازت إنجلترا بالمركز الثاني، كما شارك في مونديال قطر 2022 وسجل هدفا خلاله.

وكان بيلنغهام قد نشأ في برمنغهام سيتي الإنجليزي، وفي أغسطس 2019، أصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك في مباراة رسمية (16 عاما و38 يوما) وأصغر هداف (16 عاما و63 يوما)

وبعد رحيله عن النادي الإنجليزي في يوليو 2020، أعلن برمنغهام سحب القميص رقم 22 تكريما له.