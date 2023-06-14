غندوغان يتردد في قبول عرض برشلونة ويطلب "ضمانات"

اشترط النجم الألماني إلكاي غندوغان الحصول على ضمانات مالية من برشلونة الإسباني قبل توقيع عقد مع النادي الكاتالوني، وذلك وسط ترقب ناديه مانشستر سيتي لقبول عرض التجديد،.
وكشفت إذاعة "راك 1" الكتالونية المعروفة يوم الأربعاء أن لاعب الوسط الألماني ما زال مترددا في قبول عرض نادي برشلونة بسبب الوضع المادي السيئ الذي يعيشه الأخير، وطلب الحصول على ضمانات مالية، بينما وعدته الإدارة الرياضية بالنادي بأن الأمور ستكون على ما يرام عند إتمام الصفقة.
ويعمل برشلونة على صفقة غندوغان منذ مدة ليست قصيرة خاصة وأن اللاعب كان على تواصل مستمر مع تشافي هرنانديز مدرب الفريق في الأشهر الماضية، إذ ينوي النادي الكتالوني تقديم عرض مدته 3 أعوام للاعب الدولي الألماني.
وفي المقابل، ما زال مانشستر سيتي الذي يعيش نشوة الفوز بالثلاثية، ينتظر رد غندوغان على عرض التجديد المقدم له وهو موسم بالإضافة إلى موسم إضافي، إذ طلب المدرب بيب غوارديولا من الإدارة الرياضية سرعة حسم مستقبل متوسط الميدان.
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