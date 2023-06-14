فولر: فليك سيبقى مدرباً للمنتخب الألماني

أكد رودي فولر مدير المنتخب الألماني أن هانزي فليك المدير الفني للفريق لا يزال يحظى بثقة الاتحاد رغم عدم تحقيق النتائج المأمولة مع المنتخب في الفترة الأخيرة.

ولدى سؤال فولر حول ما إذا كان فليك سيستمر في منصبه، رد بشكل قاطع قائلا: نعم بالطبع، وذلك في تصريحات أدلى بها صباح يوم الأربعاء لمحطة "هيت راديو" الإذاعية بولاية هيسن الألمانية.

مادة اعلانية

وأضاف: فليك مدرب من الطراز الأول يقدم كل شيء من أجل إعادة الحماس للمنتخب الألماني، في كل يوم يفكر في كيفية تطوير بعض الأمور، وسيفعل ذلك.

وتعادل المنتخب الألماني مع نظيره الأوكراني 3 - 3 وديا يوم الاثنين لتكون المباراة العاشرة بلا فوز خلال آخر 14 مباراة للمنتخب الألماني.