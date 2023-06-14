مبابي: لم أطلب الرحيل إلى ريال مدريد.. وميسي لم يُحترم

أكّد كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا بأنه سعيد في البقاء الموسم المقبل في صفوف فريقه باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أنه لم يطلب أن يتم التخلي عنه أو الانتقال إلى ريال مدريد وذلك في حديث مع صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الرياضية الإيطالية نشر يوم الأربعاء.

وقال مبابي (24 عاماً) خلال المقابلة التي أجريت من مقر تدريبات منتخب فرنسا في كليرفونتين: كل ما في الأمر أني أكدت رغبتي بعدم تفعيل بند التجديد لعام إضافي. لم نتحدث إطلاقا مع باريس سان جيرمان بشأن تمديد العقد لكني سعيد بالبقاء هنا الموسم المقبل.

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وشعر مبابي بالأسف لرحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية والانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي وقال: إنه على الأرجح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. النبأ ليس ساراً عندما يتعلق الأمر برحيل لاعب مثل ميسي وأنا لا أفهم لماذا عبّر كثيرون عن ارتياحهم لرحيله.

وختم: نحن نتكلم عن ميسي، يجب أن يتم احترامه، لكنه خلافا لذلك لم يحظ بالاحترام الذي يستحق في فرنسا. إنه أمر مؤسف لكن هكذا هي الأمور. يجب القيام بما يجب لتعويضه.