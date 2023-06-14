اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نيمار ميسي مبابي
ميسي رحل إلى إنتر ميامي الأسبوع الماضي

مبابي: لم أطلب الرحيل إلى ريال مدريد.. وميسي لم يُحترم

باريس - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكّد كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا بأنه سعيد في البقاء الموسم المقبل في صفوف فريقه باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أنه لم يطلب أن يتم التخلي عنه أو الانتقال إلى ريال مدريد وذلك في حديث مع صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الرياضية الإيطالية نشر يوم الأربعاء.

وقال مبابي (24 عاماً) خلال المقابلة التي أجريت من مقر تدريبات منتخب فرنسا في كليرفونتين: كل ما في الأمر أني أكدت رغبتي بعدم تفعيل بند التجديد لعام إضافي. لم نتحدث إطلاقا مع باريس سان جيرمان بشأن تمديد العقد لكني سعيد بالبقاء هنا الموسم المقبل.

مادة اعلانية

وشعر مبابي بالأسف لرحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية والانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي وقال: إنه على الأرجح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. النبأ ليس ساراً عندما يتعلق الأمر برحيل لاعب مثل ميسي وأنا لا أفهم لماذا عبّر كثيرون عن ارتياحهم لرحيله.

وختم: نحن نتكلم عن ميسي، يجب أن يتم احترامه، لكنه خلافا لذلك لم يحظ بالاحترام الذي يستحق في فرنسا. إنه أمر مؤسف لكن هكذا هي الأمور. يجب القيام بما يجب لتعويضه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فتح مستشفى خيرسون لإيواء أصحاب الأمراض المزمنة الناجين من الفيضانات فتح مستشفى خيرسون لإيواء أصحاب الأمراض المزمنة الناجين من الفيضانات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط