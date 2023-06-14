مدرب أستراليا: كيف لا يتم احترام ميسي؟

أكّد غراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا الأربعاء بأن لاعبي فريقه يتطلّعون لوقف ليونيل ميسي في المواجهة الودية ضد الأرجنتين الخميس في بكين، مشيراً إلى أن قائد أبطال العالم يستحق كل الاحترام بناء على ما قدمه في عالم كرة القدم
وستكون المباراة إعادة للقاء المنتخبين في الدور ثمن النهائي من مونديال قطر أواخر العام الماضي والتي انتهت بفوز الأرجنتين وسجل فيها ميسي هدفاً.
وقال أرنولد في مؤتمر صحافي عشية المباراة: فيما يتعلق بليونيل ميسي، كيف يمكن عدم احترام لاعب حقق ما حققه في كرة القدم؟، نكن له الاحترام لكن في الوقت ذاته سنحاول إيقافه والتركيز على أدائنا.
واعتبر أرنولد بأن المنتخب الأسترالي "تعلم درسا" من المواجهة الأخيرة ضد الأرجنتين، مشيراً إلى أنه يتابع عن كثب اللاعبين الشبان والمتألقين على مدى السنوات الاربع المقبلة من أجل التأهل إلى كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.
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