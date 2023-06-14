نجم سيتي "المخمور" يشكو: حياتي مليئة بالألم

كشف جاك غريليش، لاعب مانشستر سيتي، أنه يعيش في عالم مليء بالألم، بعد أن ظهر وهو يترنح أكثر من مرة بعدما أفرط في تناول المشروبات الكحولية عقب تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.
وأثارت تصرفات اللاعب الإنجليزي التساؤلات عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا وبعد الوصول إلى مانشستر للاحتفال بالثلاثية التاريخية، إذ قال لجماهير ناديه: عشت أفضل أيام حياتي خلال الـ24 ساعة، ولا أعتقد أنه بمقدوري النوم.
وأوضح جيمي بولارد، اللاعب السابق في الدوري الإنجليزي عبر "توك سبورت" أنه تبادل الرسائل النصية مع غريليش وسأله عن حاله، قبل أن يرد عليه لاعب سيتي قائلاً: أعيش في عالم من الألم.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير قبل موقعها الإلكتروني، أن المهاجم السابق لأستون فيلا احتفل بأسلوب غريب عقب التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في مسيرة مانشستر سيتي، مما جعل الجماهير تتابع باستغراب، وبدا أن غريليش تناول المشروبات الكحولية بكثرة في إسطنبول، حيث احتفل لوقت متأخر من الليل مرتديا قميص المباراة الذي فاز به سيتي على إنتر.
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