هداف الدوري الألماني يطلب "نصيحة" حول مستقبله

كشف المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ أنه يعتزم التحدث مع هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، لطلب نصيحته بشأن رحيله المحتمل عن فيردر بريمن والانتقال لفريق آخر.

وقال فولكروغ هداف الدوري الألماني في الموسم المنقضي، في تصريحات لمجموعة "آر.إن.دي" الإعلامية: في النهاية هو قراري، لكنني بالطبع سأتحدث مع هانزي فليك بشأن الأمر، لأنني واثق من قدرته على منحي نصيحة جيدة.

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ويدور الحديث منذ أسابيع حول رحيل فولكروغ عن بريمن، ويمكن للنادي الاستفادة ماديا من رحيله هذا الصيف حيث يرتبط بعقد يستمر حتى عام 2025.

وختم فولكروغ: الأمر يعتمد على عدة عوامل، ويعتمد في البداية على بريمن، الذي لم تصل المحادثات معه إلى مراحل متقدمة بعد. ليس هناك الكثير من المستجدات، لكنني هادئ.