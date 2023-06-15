بايرن يفكر بالتعاقد مع الكوري كيم لتعويض هيرنانديز

كشفت عدة وسائل إعلام في ألمانيا يوم الخميس أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يفكر في ضم الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع نادي نابولي الإيطالي.

ويضع بايرن أن قلب الدفاع (26 عاماً) كأحد اللاعبين الذين يدرس النادي التعاقد معهم لتعويض الرحيل المحتمل للفرنسي لوكاس هيرنانديز الذي قد يرحل إلى باريس سان جيرمان.

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وانتقل كيم قبل عام إلى نابولي قادما من فنربخشة التركي واستطاع على الفور إثبات وجوده ليكون من ضمن التشكيل الأساسي للفريق حيث خاض كل مبارة تقريبا سواء في الدوري الإيطالي أو في دوري أبطال أوروبا من البداية.