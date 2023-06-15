بيلنغهام يرفض "المال".. ويرتدي قميص زيدان الأيقوني

أكد لاعب الوسط الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلنغهام المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد الإسباني أنه سيرتدي القميص الرقم 5 تكريماً لنجم النادي ومدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك خلال حفل تقديمه أمام الصحافيين الخميس في العاصمة الإسبانية.

وأنهى بيلنغهام (19 عاماً) صفقة انتقاله إلى مدريد من بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء مقابل 103 ملايين يورو إضافة إلى أكثر من 30 بالمئة من المكافآت، بموجب عقد مدته ست سنوات.

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وتحدث بيلنغهام إلى جانب رئيس مدريد فلورنتينو بيريس شارحاً سبب اختياره القميص الرقم 5، علماً أن المدافع الألماني أنتونيو روديغر يرتدي الرقم 22 الذي ارتداه الإنجليزي خلال مسيرته، وقال: صرّحت في العديد من المقابلات كم أنا معجب بزين الدين زيدان، والإرث الذي تركه في النادي بهذا الرقم. أحاول فقط أن أكون جود، لكن هذا بالتأكيد تقدير لمدى روعته، صحيح أن الرقم 22 له معنى كبير بالنسبة لي، وفي صميم قلبي ما زلت الرقم 22، فقط الرقم 5 على ظهري.

وأردف بيلنغهام الذي سيبلغ العشرين من العمر في 29 الشهر الحالي: ارتداء قميص زيدان لا يعني أني أحاول محاكاة "مايسترو" خط الوسط السابق الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات كمدرب لريال مدريد.

وتابع: يشكّل قميص ريال مدريد بحد ذاته ضغطاً كافياً، بالنسبة لي إنه تكريم إلى حد ما للاعب عظيم" و"ربما يمكنني تمديد إرث الرقم، بدلاً من محاولة الوصول إليه.

وتجاهل الإنجليزي الأسئلة المتعلقة برسوم انتقاله الكبيرة، قائلاً: لا يهم المقابل الذي أتيت به إلى هنا، فالهدف هو نفسه، مساعدة ريال مدريد على الفوز بالألقاب والحفاظ على كونه أكبر ناد في العالم.