سيتي يواجه أسطورته في افتتاح الدوري الإنجليزي.. وقمة تجمع تشيلسي بليفربول

يستهل نادي مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بملاقاة بيرنلي الصاعد حديثا لدوري الأضواء، بينما يبدأ ليفربول مشواره بمباراة قمة أمام مضيفه تشيلسي.

ويخوض سيتي مواجهة من نوع خاص أمام نجمه السابق فينسنت كومباني، المدير الفني لبيرنلي، بينما سيكون اختبار ماوريسيو بوكيتينو الأول مع تشيلسي أمام ليفربول خامس ترتيب الموسم الماضي.

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ويخرج سيتي لملاقاة بيرنلي على ملعب تيرف مور مساء الجمعة الموافق 11 أغسطس المقبل، في مواجهة كومباني الذي قضى 11 عاما في ملعب الاتحاد بين عامي 2008 و2019، وجرى نصب تمثال له خارج ملعب الفريق.

وحمل كومباني شارة قيادة مانشستر سيتي لثمانية أعوام وقاده لأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدأ أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي، مشواره بملاقاة نوتنغهام فورست وكريستال بالاس وفولهام، بينما ستكون مباراة أنجي بوستيكوغلو مدرب غريمه التقليدي توتنهام الأولى أمام برنتفورد، فيما يلعب مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون.

ويخوض لوتون أول مباراة له في الدوري الممتاز منذ عام 1992، بملاقاة مضيفه برايتون فيما يبدأ شيفيلد يونايتد مشواره بملاقاة ضيفه كريستال بالاس.