فالنسيا في بيان غاضب: لاعب الريال "كاذب"..وسنقاضيه

هدد نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم يوم الخميس باتخاذ إجراءات قانونية ضد رودريغو، مهاجم فريق ريال مدريد واتهمه بالكذب بعدما قال الأخير في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن جماهير ملعب "ميستايا" شاركت في هتافات عنصرية تجاه زميله ومواطنه فينيسيوس جونيور بمباراة الشهر الماضي.

وقال فالنسيا في بيان: مثل هذه التصريحات هي أكاذيب خطيرة تساهم في جلب العار لقاعدة جماهيرية نموذجية بطريقة غير عادلة تماما.

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وهدد فينيسيوس بمغادرة ملعب المباراة أمام فالنسيا في الشوط الثاني من بعد تعرضه لهتافات مزعومة من الجماهير.

وفي حديثه عن الواقعة، قال رودريغو: رأيت الملعب بأكمله يهتف "قرد" هذا يحدث لي، أنا أسود البشرة أيضا، وأحيانا لا أراه، لكن في تلك اللحظة رأى فينيسيوس ذلك، كنت حزيناً للغاية، وكان يوماً صعباً.

وطالب فالنسيا رودريغو بـ"تصحيح هذه التصريحات الكاذبة" وهدد باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن النادي وجماهيره.

وشدد فالنسيا: ندين أي نوع من العنصرية أو العنف، وهو ما يتضح من فرضنا حظرا مدى الحياة ضد المشجعين الثلاثة المتورطين في هذا الحادث المؤسف، لكننا نطالب بأقصى درجات الاحترام لمشجعينا و ألا يتم مهاجمتهم بمعلومات كاذبة وخادعة.