فالنسيا يكافئ مدربه باراخا بعقد حتى 2025

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أعلن فالنسيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس تمديد عقد المدرب روبن باراخا حتى 2025 بعد أن ساعد الفريق على تفادي الهبوط.
وخاض لاعب الوسط السابق 364 مباراة مع فالنسيا بين عامي 2000 و2010 وتولى المسؤولية في فبراير بينما كان النادي يحتل المركز 18 في الترتيب.
وأنهى فالنسيا الموسم بسلسلة من أربع مباريات دون هزيمة على ملعبه ليحتل المركز 16 في النهاية.
وقال النادي في بيان: نجح روبن باراخا في تغيير حظوظ النادي تماما. مهاراته القيادية العظيمة وشخصيته الرائعة ساعدت اللاعبين على التحسن والتطور.
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