كومان: كرواتيا كشفت عيوب هولندا

أقر رونالد كومان مدرب هولندا بأن كرواتيا لقنت منتخب بلاده درسا مفيدا بعد الخروج من قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بالخسارة على أرضه 4-2 بعد وقت إضافي يوم الأربعاء.



وأدركت هولندا التعادل في الوقت بدل الضائع لكن كرواتيا الشرسة، صاحبة المركز الثالث في كأس العالم في قطر العام الماضي، أحرزت هدفين خلال 30 دقيقة إضافية لتتأهل لمواجهة إسبانيا أو إيطاليا في النهائي.



وأبلغ كومان الصحفيين: في لقطات واضحة ظهرت أشياء نحتاج للتحسن فيها، وأضاف لعبت كرواتيا بذكاء أكبر وبثقة أكبر عند الاستحواذ واستحقت الفوز بشكل عام.



ولم يحقق كومان بداية جيدة في فترته الثانية مع منتخب هولندا بعد خلافة لويس فان غال بعد نهائيات قطر، ففي مبارياته الأولى خسر فريق كومان 4-صفر من فرنسا وفاز فقط على منتخب جبل طارق المتواضع 3-صفر في مارس الماضي.



وأكد كومان أن الفريق تطور أمام كرواتيا مقارنة بالمباراتين السابقتين لكنه لم يصل للمستوى المأمول بعد، وتابع: نملك الآن فريقا يحظى بطاقة مناسبة للقتال ويمكننا البناء على ذلك، لكننا واجهنا كرواتيا التي أظهرت لماذا احتلت المركزين الثاني والثالث في آخر نسختين لكأس العالم ويجب أن نتعلم من ذلك.



وتستأنف هولندا تصفيات بطولة أوروبا 2024 في سبتمبر المقبل بمواجهة اليونان وإيرلندا.



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