مبابي يرد على رئيس فرنسا: تأثيرك علي في 2023.. "صفر"

أكد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن خياره الوحيد حالياً في البقاء في الموسم المقبل، فيما أشار إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون لا علاقة له بمستقبله مع ناديه ولن يؤثر عليه، وذلك بعدما أرسل رسالة إلى النادي لإبلاغه بعدم تمديد التعاقد لما بعد صيف 2024.
وأرسل مبابي يوم الاثنين رسالة إلى إدارة باريس سان جيرمان لإعلامها بعدم نيته تمديد التعاقد بين الطرفين لما بعد 2024، بينما كشفت وسائل إعلامية فرنسية أن إدارة النادي وضعت أمامه خيارين إما التجديد أو الانتقال في الصيف الحالي.
وقال مبابي في مؤتمر صحفي أثناء تواجده مع منتخب بلاده: في اللحظة الحالية لا خيار أمامي سوى البقاء في باريس سان جيرمان، خطتي هي التواجد عندما يبدأ الموسم.
وكان إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا قد أعلن تدخله في قضية مبابي وناديه وسيقنعه بالبقاء، علماً بأن الرئيس ذاته ساهم في بقاء اللاعب الموهوب العام الماضي عندما كان على أعتاب الرحيل عن النادي العاصمي.
وعن ذلك قال كيليان: ماهو تأثير الرئيس ماكرون على مستقبلي؟ في عام 2023 .. "صفر".
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