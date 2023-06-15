منتخب أوروغواي يبدأ مسيرته مع بيلسا بفوز كبير

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استهل منتخب أوروغواي مسيرته تحت قيادة مدربه الأرجنتيني الجديد مارسيلو بيلسا بفوز ساحق على ضيفه منتخب نيكاراغوا 4 -1 يوم الخميس في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين في العاصمة مونتفيديو.
وفي حضور حوالي 40 ألف مشجع افتتح ماتياس أريزو التسجيل لأوروغواي في الدقيقة الثامنة ثم أضاف رودريغو زالازار الهدف الثاني في الدقيقة 37.
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وفي الشوط الثاني أحرز بريان رودريغيز الهدف الثالث لأوروغواي في الدقيقة 57 ثم سجل زالازار الهدف الثاني له والرابع لبلاده في الدقيقة 82 قبل أن يحرز لويس كورونيل الهدف الوحيد لنيكاراغوا في الثواني الأخيرة.
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