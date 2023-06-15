ميسي: سعيد بالانتقال إلى إنتر ميامي.. وأعي ما يعنيه ذلك

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادته باتخاذ قرار الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأميركي، مؤكداً في تصريحات نشرت يوم الخميس، مؤكداً أنه يعي تماماً ماذا تعنيه تلك الخطوة.

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز على أستراليا ودياً في الصين بهدفين دون رد سجل نجم باريس سان جيرمان السابق واللاعب القادم لإنتر ميامي الأميركي الهدف الأول قبل أن يضيف بيزيا الهدف الثاني.

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وفي تصريحات لقناة "بوبليكا" الأرجنتينية عقب فوز الأرجنتين على أستراليا أوضح ميسي: عانيت كثيرا مع الأرجنتين وعشت لحظات صعبة وكنت دائما أسعى لتحقيق منجز مع الفريق. في الحقيقة لو أننا لم نفز بكأس العالم الأخيرة لن أكون متواجدا مع المنتخب الآن ولكن لأننا حققنا البطولة فلا أستطيع مغادرته ويجب أن أستمتع بهذه الأوقات.



وأضاف ميسي حول إنجاز كأس العالم قائلا: طوال بطولة كأس العالم كنت مستمتعا خاصة أني لم أشعر بذلك الشعور أبدا في حياتي ولأني كنت أعرف أنها آخر كأس عالم لي، وكنت دائما أقول حققت كل شيء مع الأندية أو حتى فرديا لذلك كان سيكون الأمر وكأني أفتقد أمرا ما.

وحول اختياره الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي أبان ميسي: في مطلع الأمر كانت هناك فترة مختلفة لكننا سعداء أنا وعائلتي باتخاذ قرار الذهاب إلى إنتر ميامي. أتوق إلى خوض هذا التحدي والاختلاف الجديدين، وأعتقد أنها خطوة مهمة، وأعلم تماما ماذا تعني.