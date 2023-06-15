ميسي يسجل هدفاً بعد 80 ثانية من بداية ودية أستراليا

حقق منتخب الأرجنتين الفوزعلى نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الخميس في العاصمة الصينية بكين.

وافتتح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل مبكرا لمنتخب الأرجنتين، بعد مرور 80 ثانية على انطلاق المباراة، التي أقيمت على ملعب "ووركرز" وذلك عبر قذيفة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، وضع من خلالها الكرة على يمين ماثيو ريان.

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وعزز جيرمان بيزيلا، الذي شارك في اللقاء قبل انطلاق الشوط الثاني، تقدم المنتخب الأرجنتيني، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 68، عبر ضربة رأس رائعة، من متابعة لتمريرة عرضية من الناحية اليسرى أرسلها رودريغو دي بول، واضعا الكرة على يسار الحارس الأسترالي، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات منتخب الأرجنتين، الفائز بكأس العالم الأخيرة، للتصفيات المؤهلة لمونديال 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.