اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ميسي
ميسي محتفلاً بهدفه وسط لاعبي الأرجنتين

ميسي يسجل هدفاً بعد 80 ثانية من بداية ودية أستراليا

بكين - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حقق منتخب الأرجنتين الفوزعلى نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الخميس في العاصمة الصينية بكين.

وافتتح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل مبكرا لمنتخب الأرجنتين، بعد مرور 80 ثانية على انطلاق المباراة، التي أقيمت على ملعب "ووركرز" وذلك عبر قذيفة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، وضع من خلالها الكرة على يمين ماثيو ريان.

مادة اعلانية

وعزز جيرمان بيزيلا، الذي شارك في اللقاء قبل انطلاق الشوط الثاني، تقدم المنتخب الأرجنتيني، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 68، عبر ضربة رأس رائعة، من متابعة لتمريرة عرضية من الناحية اليسرى أرسلها رودريغو دي بول، واضعا الكرة على يسار الحارس الأسترالي، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات منتخب الأرجنتين، الفائز بكأس العالم الأخيرة، للتصفيات المؤهلة لمونديال 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أعداد النازحين قسريا تكسر حاجز الـ100 مليون شخص في العالم أعداد النازحين قسريا تكسر حاجز الـ100 مليون شخص في العالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط