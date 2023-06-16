اتهام ريدينغ بالفشل في دفع أجور لاعبيه

اتهمت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة نادي ريدينغ بارتكاب انتهاكات متعددة للوائحها فيما يتعلق بفشله في دفع أجور لاعبيه في ثلاث مناسبات خلال الموسم الماضي.

وخُصمت ست نقاط بالفعل من ريدينغ في أبريل بعد أن اعترف بفشله في الامتثال لقيود الميزانية.

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وأدى خصم النقاط في النهاية إلى هبوطه من دوري الدرجة الثانية عندما احتل المركز 22 بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان.

وقالت الرابطة في بيان "تتعلق الاتهامت بفشل النادي في الوفاء بالتزاماته بدفع أجور لاعبيه في الوقت المحدد وبالكامل في أو حول 31 أكتوبر 2022 و30 نوفمبر 2022 و28 أبريل 2023. كما أتهم مالك النادي يونغ داي بالتسبب في خرق النادي للوائح الرابطة رغم التزامه بتمويل المتطلبات المالية للنادي".

وقالت الرابطة إن أمام ريدينغ وداي حتى 29 يونيو الحالي للرد على الاتهامات.