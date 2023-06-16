إسبانيا تعبر إيطاليا في الدقائق الأخيرة.. وتبلغ النهائي

بلغ المنتخب الإسباني المباراة النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره الإيطالي 2 - 1، في الدور قبل النهائي من البطولة.
ونجح المنتخب الإسباني في التأهل للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي من المسابقة، حيث كان قد نجح في ذلك في الموسم الماضي، بفوزه بنفس النتيجة على إيطاليا في قبل النهائي، قبل أن يخسر أمام نظيره الفرنسي في النهائي 1 - 2.
وسيواجه المنتخب الإسباني في النهائي، نظيره الكرواتي، والذي نجح في بلوغ الدور ذاته بفوزه على هولندا، مستضيفة المرحلة النهائية من البطولة، 4 - 2 يوم الأربعاء.
وتقدم المنتخب الإسباني عن طريق يرمي بينو في الدقيقة الثالثة، قبل أن ينجح شيرو إيموبيلي في تسجيل هدف التعادل لإيطاليا في الدقيقة 11 من ضربة جزاء وفي الدقيقة 88 سجل خوسيلو الهدف الثاني للمنتخب الإسباني.
وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل، على أن يشهد اليوم ذاته مباراة المركز الثالث بين هولندا وإيطاليا.
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