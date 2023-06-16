سيتي يستعد للسماح برحيل غندوغان

يستعد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسماح برحيل قائده إيلكاي غندوغان واللاعب بنجامين مندي بنهاية عقديهما هذا الشهر بعدما قالت رابطة الدوري يوم الجمعة إنهما على قائمة اللاعبين الذين بمقدورهم الرحيل دون مقابل.

ولم يفصح غندوغان عن خطوته التالية بعدما قاد الفريق للفوز بالدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم في ظل تقارير تربطه بالانتقال إلى أرسنال وبرشلونة.

مادة اعلانية

وحقق اللاعب البالغ عمره 32 عاما، والذي أثبت أنه رجل المواعيد الكبرى في مشوار سيتي نحو الفوز بالثلاثية التاريخية، 14 لقبا مع النادي الذي انضم إلى صفوفه في 2016 قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

ولم يلعب المدافع مندي مع سيتي منذ أغسطس 2021 بعد إيقافه على خلفية اعتقاله بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وبرأ القضاء اللاعب الفرنسي، الذي انضم إلى النادي في 2017 مقابل 52 مليون جنيه استرليني من ست تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي في يناير كانون الثاني الماضي لكن ستعاد محاكمته في تهمتين أخريين.