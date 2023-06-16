شاكيرا: بيكيه عانى كثيراً بسبب غوارديولا

أبانت المغنية الكولومبية شاكيرا زوجة المدافع الإسباني جيرارد بيكيه السابق أن الأخير عانى من علاقة متوترة مع مدربه السابق في نادي برشلونة بيب غوارديولا.

وتحضر شاكيرا في الوقت الحالي جلسات استماع لمحاكمتها في مدينة برشلونة الإسبانية حول اتهامها بالتهرب الضريبي لمبالغ تصل إلى 14.5 مليون يورو.

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وضمن اعترافاتها أثناء الجلسة ألقت شاكيرا الضوء على علاقة زوجها السابق مع غوارديولا نقلتها "إل باييس": كان لجيرارد علاقة معقدة مع برشلونة، وعلاقة متوترة جدا مع غوارديولا من النوع الذي ينتهي برحيل أحدهما عن النادي. كان يعاني كثيرا بسبب ذلك الوضع.

وأضافت شاكيرا أن علاقتها ببيكيه في البداية لم تكن سلسة: في البداية كانت علاقتنا مضطربة بسبب اختلاف مسيرتينا المهنية إذ أنا أجول حول العالم بينما هو يتبع جدولا مع النادي، كانت مثل محاولة خلط الماء بالزيت.

وكان الزوج الشهير قد أعلنا الانفصال قبل عام واحد بعد علاقة استمرت 12 عاما.