ماركينيوس: اللاعبون يريدون بقاء مبابي مع سان جيرمان

أكد البرازيلي ماركينيوس لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أنه يفضل بقاء الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال ماركينيوس، 29 عاما، في تصريحات له بمؤتمر صحافي مع المنتخب البرازيلي في برشلونة نشرتها صحيفة "غلوبو" البرازيلية: "إنه عبقري، موهبة رائعة، قائد لباريس سان جيرمان، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا".

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وأضاف :" نحن اللاعبون، نريده أن يبقى".

في الوقت نفسه، أكد مبابي عدة مرات أنه يريد الوفاء بعقده، الذي يستمر حتى 30 يونيو من العام المقبل.

وبعد أن كتب مبابي، 24 عاما، للنادي مؤكدا أنه لا يريد تفعيل خيار التمديد، ازدادت التكهنات بشأن رحيل اللاعب الفائز مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم في 2018 ووصافة نسخة 2022.