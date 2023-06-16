مانشيني: نفتقر للمهاجمين

قال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا يوم الخميس بعد هزيمة فريقه 2-1 أمام إسبانيا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم إن إيطاليا يجب أن تواصل البحث عن موهبة هجومية جديدة في الوقت الذي تكافح فيه لتقديم أداء ثابت.

وتفوقت إيطاليا على إسبانيا معظم فترات المباراة في إنشيده، لكنها عانت لصنع العديد من الفرص وخسرت بهدف متأخر عن طريق البديل خوسيلو.

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وقال مانشيني للصحفيين "بدأنا بالفعل في تجديد الأمور وسنواصل القيام بذلك. يوجد لاعبون جيدون. لكن المواهب تأتي على موجات. في الوقت الحالي نملك لاعبي وسط ومدافعين جيدين، لكننا نفتقر إلى المهاجمين الرائعين ولا أعرف لماذا".

وواصلت الهزيمة أمام إسبانيا الأداء غير المتسق لبطل أوروبا، الذي غاب عن آخر نسختين من كأس العالم وخسر أمام إنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في مارس الماضي.

وأضاف مانشيني أن خطة اللعب التكتيكية الجديدة بوجود ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع وظهيرين عملت بشكل جيد في الشوط الأول، لكن فريقه جعل الأمور سهلة للغاية على إسبانيا بعد الاستراحة.

وقال "وضعنا الأمور بشكل مختلف، وقمنا بالأشياء بشكل جيد في الشوط الأول عندما قطعنا خطوط التمرير لإسبانيا. لكننا تراجعنا كثيرا في الشوط الثاني".