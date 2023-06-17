اسكتلندا تهزم النرويج وهالاند في الدقائق الأخيرة

هز ليندون دايكس وكيني ماكلين الشباك قرب النهاية لتقلب اسكتلندا تأخرها إلى فوز 2-1 على مضيفتها النرويج في المجموعة الأولى بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم يوم السبت.

وتقدمت اسكتلندا إلى صدارة المجموعة بتسع نقاط متقدمة بست نقاط عن إسبانيا التي خاضت مباراة أقل، بينما توقف رصيد النرويج عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

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وتلعب قبرص ضد جورجيا في المجموعة ذاتها في وقت لاحق.

وفشلت النرويج في صناعة فرص للتسجيل إلى أن حصلت على ركلة جزاء نفذها إرلينج هالاند، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، بنجاح في الدقيقة 61.

ودفع ستول سولباكن مدرب النرويج ثمن إخراجه هالاند في الدقيقة 84.

وأدرك المهاجم دايكس التعادل في الدقيقة 87 وبعد ذلك بدقيقيتن تعاون مع البديل ماكلين الذي حسم الفوز ليخيم الصمت على جماهير النرويج.