السبت.. رونالدو يبحث عن تعزيز رقمه القياسي مع البرتغال

يستعد قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي لتعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة على الصعيد الدولي في المواجهة أمام البوسنة والهرسك يوم السبت ضمن المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا "يورو 2024".

وشارك رونالدو في 198 مباراة دولية مع منتخب البرتغال وسجل 122 هدفاً إذ يتبقى له مباراتان على الوصول لـ200 مباراة دولية ةالذي قد يحققه أمام البوسنة والهرسك وأمام أيسلندا يوم الثلاثاء.

مادة اعلانية

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة العاشرة بست نقاط من انتصارين متتاليين أمام ليشتنشتاين ولوكسمبورغ.