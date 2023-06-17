إنجلترا تكتسح مالطا برباعية

اكتسح المنتخب الإنجليزي مضيفه المالطي 4 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أوروبا المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

وتقدم المنتخب الإنجليزي عن طريق هدف عكسي سجل فيرديناندو أباب في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف ترينت أليكساندر أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 28.

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وفي الدقيقة 31 سجل هاري كين الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي من ضربة جزاء، قبل أن يختتم كالوم ويلسون رباعية فريقه بنفس الطريقة في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل منتخب مالطا المركز الخامس والأخير بدون رصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز منتخب أوكرانيا على نظيره منتخب مقدونيا الشمالية 3 - 2.

وتقدم إينيس بردهي لمقدونيا الشمالية في الدقيقة 31 من ضربة جزاء، قبل أن يعزز إليف إلماس تقدم المنتخب المضيف بالهدف الثاني بعد ذلك بثماني دقائق.

وفي الدقيقة 62 سجل إيا زابارني الهدف الأول لأوكرانيا، قبل أن يدرك يوكوم كونوبليا التعادل في الدقيقة 67، فيما سجل فيكتور تسيخانكوف الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وحصد منتخب أوكرانيا أول ثلاث نقاط له في المجموعة ليحتل المركز الرابع (قبل الأخير) بفارق الأهداف خلف منتخب مقدونيا الشمالية صاحب المركز الثالث، فيما يحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني.